Медведь уничтожил фотоловушку после месяцев охоты

Медведь уничтожил фотоловушку в Алтайском заповеднике после долгих месяцев охоты за аппаратом, сообщил госинспектор заповедника Сергей Усик.

«В неравной борьбе, на боевом посту, пал наш неутомимый и всепогодный Фотя Ловушкин. Сегодня ходил на солонец, относил питание Фоти и соли для копытных. А он лежит поверженный, без признаков жизни. Ведь не поленился бандюган махнорылый, взгромоздился на сосну», – написал он на своей странице в Facebook.

Усик добавил, что фотоловушка была закреплена на высоте три с полтиной метра, и медведь смахнул его лапой, а потом попробовал аппарат на зуб.

Это было не первое «покушение» на ловушку. Весной медведь просто снес оборудование с дерева. Тогда госинспектор просто перевесил его на другое дерево повыше. После долгих поисков медведь обнаружил новое место расположения и залез, чтобы «уничтожить таёжного папарацци».

Один из комментаторов написал, что с нетерпением ждет «последнюю работу храброго, но поверженного военкора Фоти с места боевых действий».