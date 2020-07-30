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Телеведущий жестко отреагировал на громкое убийство в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Известный телеведущий, спортивный комментатор телеканала Матч ТВ Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на трагедию в Барнауле, когда спортсмен одним ударом убил мужчину, пытавшегося остановить избиение инвалида.

«Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство!!! За смерть Павла Рохлова… (напавший) должен ответить сполна!!!!» – написал он в своем Telegram-канале.

Жена погибшего мужчины Светлана ранее в социальных сетях рассказала, что возле одного из развлекательных заведений города, они с мужем заметили драку. По ее словам, пьяные спортсмены избивали инвалида с тростью. Павел решил заступиться, тогда спортсмены напали и на них.

Женщина утверждает, что в драке участвовала кикбоксер Лилия Ворогушина и боксер Михаил Старцев. После удара боксера, отмечает Светлана, ее супруг мгновенно умер.

Трагедия получила большой общественный резонанс. Случившееся прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Произошедшее он назвал «вопиющим случаем» и недопустимой жестокостью».

«Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона», – добавил он.

Старцев действительно задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. О задержании еще одной участницы драки не сообщалось.



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