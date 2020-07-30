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«Спартак» и «Зенит» будут играть в новой форме

Источник:
Sibnet.ru
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Московский футбольный клуб «Спартак» и питерский «Зенит» получат в сезоне-2020/21 новую форму — фотографии комплектов опубликовали в Сети.

Снимки формы для домашних и гостевых матчей «Спартака» и «Зенита» опубликовал портал Footy Headlines. Спортивная одежда выпущена компанией Nike.

Дома «Спартак» будет играть в красных рубашках с белой полосой вокруг груди и жаккардовым принтом по всей поверхности. Такой рисунок на ткани вдохновлен конструкцией крыши домашнего стадиона «Спартака» «Открытие Арена».

Гостевая форма выполнена в белом цвете с черным воротником и черными зигзагообразными полосками по бокам и с красной полосой на груди.

Домашняя форма «Зенита» отличается диагональными полосками на рубашке в сине-голубых оттенках. Гостевая форма будет белой.

«Зенит» в завершившемся сезоне стал чемпионом России. «Спартак» занял седьмое место в Российской премьер-лиге.

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