«Спартак» и «Зенит» будут играть в новой форме

Московский футбольный клуб «Спартак» и питерский «Зенит» получат в сезоне-2020/21 новую форму — фотографии комплектов опубликовали в Сети.

Снимки формы для домашних и гостевых матчей «Спартака» и «Зенита» опубликовал портал Footy Headlines. Спортивная одежда выпущена компанией Nike.

Дома «Спартак» будет играть в красных рубашках с белой полосой вокруг груди и жаккардовым принтом по всей поверхности. Такой рисунок на ткани вдохновлен конструкцией крыши домашнего стадиона «Спартака» «Открытие Арена».

Гостевая форма выполнена в белом цвете с черным воротником и черными зигзагообразными полосками по бокам и с красной полосой на груди.

BREAKING: Spartak Moscow 20-21 Home & Away Kits Leaked: https://t.co/25jPSPjjYq — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 29, 2020

Домашняя форма «Зенита» отличается диагональными полосками на рубашке в сине-голубых оттенках. Гостевая форма будет белой.

BREAKING: Nike Zenit 20-21 Home & Away Kits Leaked: https://t.co/d06NJRX3DO — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 29, 2020

«Зенит» в завершившемся сезоне стал чемпионом России. «Спартак» занял седьмое место в Российской премьер-лиге.