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Медведя-«невидимку» заметили возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи во время миграции медведей у Байкала встретили косолапого необычной окраски. Она позволяла ему почти полностью сливаться с окружающей средой, сообщила пресс-служба Байкальского заповедника.

Бурый медведь в заповеднике считается обычным видом. Ученые насчитали в 2020 году более 50 косолапых. В середине лета хозяева тайги начинают миграцию, чтобы сыграть «свадьбу», или спастись от расплодившегося гнуса. Во время одной из таких миграций научные сотрудники заповедника встретили мишку необычного окраса.

Это был медведь соломенного цвета. Он практически полностью сливался с окружающей средой на россыпи скальных участков. «Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто. Эта была удивительная встреча, ранее я таких особей не встречал», – сообщил научный сотрудник Байкальского заповедника Владимир Хидекель.

В сибирской тайге встречается бурый медведь, расцветка которого связана с географическими особенностями, фенотипом и генотипом индивидуальных особей. В природе можно встретить бурого медведя с шерстью от пепельного цвета до черного.

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