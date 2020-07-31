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Фильм дня: «Помнить»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Помнить» — детективная драма о 80-летнем старике, который пытается отомстить офицеру освенцимского лагеря.

Канада/Мексика, 2015 год, режиссер Атом Эгоян, 18+
В главной роли: Кристофер Пламер

В центре сюжета 80-летний Зев Гуттман. Он многие годы пытался забыть Освенцим, а теперь благословлен деменцией и доживает дни в специализированном учреждении. Жена недавно умерла, а друг Макс Розенбаум напоминает, что на похоронах Зев поклялся отомстить офицеру СС, убившему их семьи в концлагере.

Оказывается, тому удалось сбежать и спокойно жить все эти годы под чужим именем. Но сам Макс прикован к инвалидному креслу, поэтому миссия возмездия возлагается на Зева: у него есть наличные, билеты на транспорт и письмо, в котором подробно и последовательно описаны необходимые шаги. Его цель — посетить четырех подозреваемых по имени Руди Курландер.

В фильме существует несколько подсказок о настоящей личности Зева Гуттмана. Когда он лежит в ванной и смотрит на душ, фоном появляются крики погибающих в газовой камере. Если бы Зев действительно был заключенным Освенцима, он бы не смог покинуть камеру живым.

В сцене покупки пистолета, когда продавец перечисляет причины, по которым он должен проверить личность покупателя по базе данных ФБР, Зев эмоционально реагирует только на вариант «беглец, скрывающийся от закона».

Хотя Зев просит подробную инструкцию по пользованию пистолетом, в нужный момент он применяет оружие хладнокровно и эффективно: первым выстрелом убивает нападающую собаку, вторым выстрелом в грудь нейтрализует человека и сразу же делает контрольный в голову. У героя сработала мышечная память, что говорит о том, что он проходил спецподготовку в элитных частях. 

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