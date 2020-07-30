Пособия по безработице предложили увеличить в разы

Минимальное пособие по безработице следует установить на уровне прожиточного минимума в регионе, с таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России. Если идею поддержат, выплаты безработным могут достигнуть 12-51 тысячи рублей.

Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года. Максимальную выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте, приводят «Известия» письмо ФНПР в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

«Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», — отреагировал Минтруд, пообещав тщательно изучить предложения по поводу суммы.

Сейчас в России минимальное пособие составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии коронавируса было 1,5 тысячи рублей), максимальное — 12,1 тысячи рублей.

Размер пособия, рассчитанного по предложению профсоюзов, в среднем по стране составил бы 11,7–50,7 тысячи рублей. В Москве максимальная сумма выплаты достигла бы почти 92 тысячи рублей.

По данным Минтруда, число зарегистрированных безработных в стране уже превысило 3 миллиона человек.