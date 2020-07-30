НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пособия по безработице предложили увеличить в разы

Источник:
Sibnet.ru
86 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минимальное пособие по безработице следует установить на уровне прожиточного минимума в регионе, с таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России. Если идею поддержат, выплаты безработным могут достигнуть 12-51 тысячи рублей.

Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года. Максимальную выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте, приводят «Известия» письмо ФНПР в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

«Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», — отреагировал Минтруд, пообещав тщательно изучить предложения по поводу суммы.

Сейчас в России минимальное пособие составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии коронавируса было 1,5 тысячи рублей), максимальное — 12,1 тысячи рублей.

Размер пособия, рассчитанного по предложению профсоюзов, в среднем по стране составил бы 11,7–50,7 тысячи рублей. В Москве максимальная сумма выплаты достигла бы почти 92 тысячи рублей.

По данным Минтруда, число зарегистрированных безработных в стране уже превысило 3 миллиона человек.

Еще по теме
Единоросса в Забайкалье обвинили в уклонении от налогов на 65 млн
Курс евро превысил 85 рублей
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
Рестораторы попросили Травникова открыть залы
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Белоруссия задержала «российских боевиков»
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медведя-«невидимку» заметили возле Байкала
Сибирь 30.07.2020 10:58
Единоросса в Забайкалье обвинили в уклонении от налогов на 65 млн
Сибирь 30.07.2020 10:20
Сточные воды в Хакасии загрязнили Енисей нефтью и металлами
Сибирь 30.07.2020 09:45
Минздрав Тувы объяснил разницу данных по коронавирусу
Сибирь 30.07.2020 08:54
Самое популярное
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
5287
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
3436
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
3332
Назван новый способ лишить водителя выплат по ОСАГО
3255
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Белоруссия задержала «российских боевиков»
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

dedok73

Ефремов в моих глазах упал как человек