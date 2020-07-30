Фильм о неизвестном зрителю Якубовиче покажут на Первом

Фильм про Леонида Якубовича покажут на Первом канале, зрителям расскажут неизвестные ранее факты о ведущем «Поля чудес», сообщает пресс-служба телеканала.

«Леонид Аркадьевич мало кого впускает в свою квартиру на Каретном ряду. Туда приходят только самые близкие друзья. В кабинете на самом видном месте висит военный китель с орденами и медалями. Леонид Якубович – подполковник запаса. С помощью военных друзей Якубовича мы впервые расскажем, что стоит за этими наградами. Познакомим зрителя с другим Леонидом Якубовичем», — говорится в описании фильма.

Главными героями фильма «Неизвсетный Якубович» станут друзья и близкие телеведущего. Например, о Якубовиче-летчике расскажет его давний друг – Николай Гаврилов, летчик, бывший начальник авиации ФСБ. А его супруга Марина Якубович поделиться, как пережила тяготы военных командировок мужа.

Также о феномене Якубовича-ведущего расскажут его коллеги – Максим Галкин, Валентина Пиманова, Александр Любимов, Татьяна Устинова, а также творческая группа программы «Поле Чудес».

Премьера фильма «неизвестный Якубович» — 31 июля в 18.40 на Первом канале.