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Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Поводом для проверки стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова. В запросе он указал, что коллега на пленарном заседании выразил предположение о наличии у Парфенова гражданства США, так как тот пользуется американскими социальными сетями. К обращению приложена прошлогодняя публикация издания «Аргументы недели» о якобы утечке в интернет списка имен парламентариев и должностных лиц, имеющих иностранные паспорта или вид на жительство (сейчас материал не доступен в интернете).

«Учитывая, что поступившее обращение депутата Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры», — отметил Володин.

Он напомнил, что в соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

«Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — добавил председатель Госдумы.

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