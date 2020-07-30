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Единоросса в Забайкалье обвинили в уклонении от налогов на 65 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутата Законодательного собрания Забайкальского края от фракции «Единая Россия», директора двух компаний Алексея Кужикова обвинили в уклонении от налогов на сумму 65 миллионов рублей, сообщило региональное СУ СК России.

Кужиков является генеральным директором ООО «Торговый дом «Тигнинский». Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля твердым топливом. Также предприниматель числится директором ООО «Разрез Тигнинский». Это предприятие по добыче бурого угля .

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По версии следствия, обвиняемый с 2017 года по 2019-й, знал, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 миллионов рублей. Для сокрытия финансовых сделок мужчина использовал счета третьих лиц, чтобы рассчитываться с партнерами по бизнесу.

В дальнейшем предприниматель использовал приобретенные в результате сокрытия от налогов средства в сумме более 8 миллионов рублей для вовлечения их в легальный оборот и извлечения прибыли.

К тому же, Кужиков знал о решении суда по взысканию задолженности на сумму более 19 миллионов рублей. Но имея возможность исполнить решение, не выплачивал долг.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 199.2 (сокрытие денежных средств), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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