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Сточные воды в Хакасии загрязнили Енисей нефтью и металлами

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия взяли пробы воды в водоемах поселка Майна, вода в которых окрашена в красноватый оттенок. Вода из них попадает в Енисей.

Водоемы, в которых, со слов местных жителей, купаются и ловят рыбу — техногенные. Они образовались на территории каскада отстойников бывшего Майнского рудника и насыщенные металлами, и имеют необычную охристую окраску. Ощущается запах сероводорода, присущий окислению меди.

«Для того, чтобы установить факты возможного загрязнения, мы провели количественный химический анализ проб поверхностной воды в месте попадания сточных вод в реку Енисей и почвы в зоне возможного влияния сточных вод в районе жилых домов. В качестве контролирующих показателей были выбраны наиболее характерные загрязняющие вещества для данной местности, такие как нефтепродукты, железо, медь, цинк», — сказала замминистра по охране окружающей среды Ольга Лушникова.


Результаты лабораторных исследований, измерений и испытаний в пробе сточных вод в месте попадания в реку Енисей показали превышение предельно допустимого коэффициента содержания железа общего в 222 раза, нефтепродуктов — в 3,8 раза, ионов меди – в 13 раз, ионов цинка – в 18 раз, что свидетельствует о загрязнении реки Енисей.

Что касается пробы почвы в зоне возможного влияния сточных вод, то превышение предельно допустимого коэффициента исследуемых веществ не установлено. Однако отмечено превышенное содержание нефтепродуктов: 27 миллиграмм на килограмм.

Река Енисей — объект федерального надзора, для принятия решений данные переданы в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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