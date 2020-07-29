НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Белоруссия задержала «российских боевиков»

Источник:
Sibnet.ru
118 1
Фото: © пресс-служба ЦНИИТОЧМАШ

Белорусские правоохранители задержали граждан России, которые якобы являются бойцами частной военной компании.

Всего было задержано 33 человека, пишет издание БЕЛТА. По версии белорусской милиции, они являются сотрудниками частной военной компании «Вагнер». При этом 32 россиянина были задержаны в санатории под Минском, еще один — на юге страны.

В публикации отмечалось, что правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Российское посольство в Минске сообщило, что уведомлений о задержании группы россиян не получало и запросило официальную информацию у компетентных органов. В Следственном комитете и МВД Белоруссии пока никак не прокомментировали российские запросы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июля, посещая пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, отметил, что сейчас войны начинаются с уличных протестов, к участию в которых могут быть «подтянуты» сотрудники частных военных компаний.

Еще по теме
Лукашенко перенес коронавирус «на ногах»
Китай заблокировал статью Путина
Китай скупил российское мясо
Германия выступила против возвращения G8 с Россией
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Белоруссия задержала «российских боевиков»
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Новый вирус гриппа атакует россиян
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автовладелец выстрелил в ребенка за игру на внедорожнике
Сибирь 29.07.2020 17:38
Сибирские ученые создали перспективный материал для сенсоров
Сибирь 29.07.2020 16:51
Жители 150 сёл в Приангарье получили доступ к Wi-Fi
Сибирь 29.07.2020 16:14
Агрессивного медведя застрелили в дачном поселке в Красноярском крае
Сибирь 29.07.2020 15:28
Самое популярное
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
4962
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
3264
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
3233
Назван новый способ лишить водителя выплат по ОСАГО
3157
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Белоруссия задержала «российских боевиков»
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Новый вирус гриппа атакует россиян
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Китай свернул закупки российского газа
32
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
23
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
19
Чиновников и артистов наградят за Конституцию
19
Бронетранспортер утонул в Керченском проливе
18