Белоруссия задержала «российских боевиков»

Белорусские правоохранители задержали граждан России, которые якобы являются бойцами частной военной компании.

Всего было задержано 33 человека, пишет издание БЕЛТА. По версии белорусской милиции, они являются сотрудниками частной военной компании «Вагнер». При этом 32 россиянина были задержаны в санатории под Минском, еще один — на юге страны.

В публикации отмечалось, что правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Российское посольство в Минске сообщило, что уведомлений о задержании группы россиян не получало и запросило официальную информацию у компетентных органов. В Следственном комитете и МВД Белоруссии пока никак не прокомментировали российские запросы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июля, посещая пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, отметил, что сейчас войны начинаются с уличных протестов, к участию в которых могут быть «подтянуты» сотрудники частных военных компаний.