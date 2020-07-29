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Ученые установили причину глобальных оледенений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Stephen J. Trafton / CC BY-SA 4.0

Резкие изменения солнечного излучения в течение короткого по геологическим меркам периода времени вызывали глобальные ледниковые периоды в истории Земли, выяснили американские ученые.

Земля дважды в своей истории полностью покрывалась льдом, представляя собой гигантский «снежок», пишет Proceedings of the Royal Society A. Первое оледенение произошло 2,4-2,1 миллиарда лет назад, второе — 850-630 миллионов лет назад.

После окончания второго периода на Земле расцвела сложная многоклеточная жизнь. Однако причина таких резких климатических изменений долгое время оставалась загадкой для исследователей.

Ученые из Массачусетского технологического института смоделировали несколько сценариев. Известно, что планета имеет собственные механизмы регулирования уровни поступающего к поверхности солнечного света и углекислого газа в атмосфере.

Моделирование показало, что резкое снижение солнечной радиации, достигающей поверхности, могло быть связано с массовым извержением вулканов. После этого включается положительная обратная связь, вызывающее дальнейшее похолодание.

Чем больше площадь льдов, тем больше альбедо — отражательная способность поверхности Земли. В результате солнечные лучи отражаются в космос и могут нагреть планету. Через некоторое время Земля полностью покрывается льдом.

Ледяная корка блокирует выветривание горных пород, в атмосфере накапливается углекислый газ, через некоторое время возникает парниковый эффект, который запускает обратный процесс и выводит планету из ледникового периода.

Авторы исследования указывают, что формирование снежных планет зависит от баланса между поступающим солнечным светом, обратной связью ледяного альбедо и глобальным углеродным циклом. При этом ключевым фактором остается уменьшение солнечного потока.

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