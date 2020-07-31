«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?

«Аватар 2» из-за пандемии COVID-19 появится на больших экранах только в декабре 2022 года. Производство продолжения фантастического блокбастера с рекордными мировыми сборами так сильно затянулось, что мы решили разобраться, а стоит ли вообще ждать от долгостроя очередной революции в графике и грандиозного сюжета?

Первый «Аватар» недосягаем?

Первый «Аватар», что типично для Джеймса Кэмерона, был проектом многолетней разработки. Режиссер заложил фундамент первой части еще в 1990-е годы. В 1994 году он написал 80-страничный сценарий будущего фильма, в котором были использованы все приемы, которые автор полюбил еще в детстве, читая романы Эдгара Райса Берроуза и Генри Райдера Хаггарда.

В августе 1996 года режиссер заявил, что сразу после работы над «Титаником» засядет за спецэффекты и новейшие CGI-технологии для «Аватара». Уже тогда он считал будущий проект революционным. На тот момент бюджет фильма оценивался в «скромные» 100 миллионов долларов.

Фото: © avatar.com

Кэмерон планировал выпустить фильм в 1999 году на экраны, но через некоторое время посчитал, что технологии еще не созрели. Постановщик заморозил проект до 2005 года. За это время Кэмерон придумал язык на’ви, проработал вселенную мира Пандоры, а бюджет картины раздулся до невероятных 237 миллионов долларов.

Выход первого «Аватара» состоялся в декабре 2009 года. Критики и зрители высоко оценили зрелищность, а вот сюжет показался вторичным — он повторял ходы мультфильмов «Покахонтас» и «Атлантида: Затерянный мир», а кое-где даже торчали «ушки» вестерна «Танцы с волками». Но первое место по сборам среди фильмов всех времен говорило само за себя.

Нам покажут подводный мир?

Джон Ландау, продюсер «Аватара 2», признался журналистам, что в сиквеле на первом плане будет история семьи. Джейк и Нейтири будут вынуждены покинуть родной дом и исследовать разные уголки мира Пандоры, причем весьма много времени провести под водой или рядом с водой.

Также создатели решили использовать идеи трилогии Питера Джексона «Властелин колец» по созданию огромного фантастического мира. Джеймс Кэмерон заявил, что хочет значительно расширить границы мира Пандоры, а Джон Ландау отметил, что люди сейчас как никогда заинтересованы в эскапизме.

Создатели намерены показать ранее невиданных существ и новые локации, чтобы зрителям в ходе просмотра удалось полноценно «сбежать» из реального мира, от реальных жизненных проблем. Этот дух «побега от реальности», который прекрасно ощущается в трилогии Джексона, Кэмерон рассчитывает повторить в своем сиквеле.

Фото: © avatar.com

О сюжете сиквела известно крайне мало, но все сходится к тому, что семья ключевого персонажа Джейка Салли окажется в эпицентре неожиданной угрозы. Конечно, мы вправе ожидать невероятно зрелищную картинку, однако можно ли будет считать визуальную часть фильма революционной? Это большой вопрос.

Актер Дэвид Тьюлис признался журналистам, что героев ждет длительное изучение океана. Скорее всего, подводным съемкам действительно придается ключевое значение. Если в первой части герои нередко находились в воздухе и летали на различных существах с крыльями, то вторая должна порадовать подводными приключениями и монстрами с плавниками.

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Помимо Тьюлиса и уже снимавшихся в первом фильме Сэма Уортингтона, Сигурни Уивер, Зои Салданы, в ленте появятся Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Иди Фалько, Вин Дизель. Также ожидается, что Стивен Лэнг вернется в образе злодея Майлза Куоритча. Но что значит возвращение «погибшего» антигероя?

Какой сюжет ждет зрителей?

По предположениям фанатов, Джеймс Кэмерон намерен провернуть тот же трюк, который сотворил в фильме «Терминатор 2: Судный день». Он перевернет концепцию сиквела, показав героев и злодеев под новым углом. Куоритч в итоге может и вовсе оказаться положительным персонажем со своими принципами.

Кэмерон может также сменить жанр сиквела, этот трюк он уже проделал со вторыми «Чужими», которые из камерного хоррора превратились в фантастический боевик с ключевой для развития сюжета историей о материнстве. Впрочем, поклонники «Аватара» уже сейчас настроены настороженно, предрекая проекту самый громкий провал.



Фото: © avatar.com

Суммарный бюджет всех четырех сиквелов первого «Аватара» в итоге составит 1 миллиард долларов — цифра для Голливуда историческая. Для съемок Кэмерон арендовал на 5 лет съемочную площадку MBS Media Campus, в Южной Калифорнии. Так что может пойти не так?

Главное — с момента первой ленты минуло целых десять лет, к релизу сиквела пройдет целых 13 лет. А ведь первый «Аватар» потряс вовсе не сюжетом, а невероятными технологиями. Например, именно после Кэмерона вспыхнула мода на 3D-фильмы. Однако любовь зрителей к таким технологиям уже остыла, а вот повышенные ожидания от грядущего сиквела будут обязательно.

Ждем чуда от Кэмерона?

Промедление с выходом ленты может негативно повлиять на перспективы «Аватара-2». Заявленный российский релиз «Аватара 2» — 16 декабря 2022 года, однако некоторые поклонники уже шутливо пишут, что вторую часть на экранах увидят только их дети. Джеймс Кэмерон сильно затянул с продолжением, число фанатов грядущей саги успело поредеть.

Конечно, «Аватар 2» — одна из самых долгожданных среди новинок кинопроката. Обязательно будет невероятная графика, качественные спецэффекты. Зрители все равно пойдут на нового Джеймса Кэмерона, который действительно умеет снимать коммерческие шедевры и нередко дарит киноманам ощущение чуда. Но есть ощущение, что дотянуться до первой части по оригинальности и свежести у режиссера не получится.