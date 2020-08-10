Как выбрать робот-пылесос

Роботы-пылесосы появились в продаже всего пару десятилетий назад и поначалу воспринимались модными игрушками для богатых. Однако технологии непрерывно развивались, устройства стали доступнее и превратились в настоящих интеллектуальных помощников по уборке квартиры. Как выбрать правильного робота для поддержания чистоты?

Какие роботы бывают

Все роботы-пылесосы умеют производить классическую сухую уборку — они всасывают пыль и мелкий мусор в специальный контейнер, одновременно обрабатывая поверхность движущейся щеткой. Бюджетные устройства обычно имеют щетки-кисточки, аппараты подороже — более эффективные турбощетки.

Роботы с простыми щетками-кисточками эффективны для твердых покрытий. Желательно выбрать устройство сразу с двумя щетками. Что касается турбощеток, то они показывают максимум своих возможностей на мягких покрытиях — коврах, ковролине и других. За счет быстрого вращения такая щетка вычищает шерсть, волосы, мельчайшие мусорные частицы.

Фото: © предоставлено компанией iBoto

Следующий класс роботов-пылесосов — модели с влажной уборкой. Работают такие устройства просто — на «подошве» закреплена увлажненная салфетка, которая играет роль мокрой тряпки. Фактически, владелец устройства получает автоматизированный полотер. Воды при такой уборке минимум, но чистота сопоставима с обычной ручной процедурой.

Вершина эволюции — роботы, которые умеют проводить сухую и влажную уборку. В такие устройства встраиваются интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют ему самостоятельно выбирать режим уборки, исходя из типа напольного покрытия. Кроме этого, с помощью датчиков робот-пылесос определяет степень загрязнения покрытия.

Фото: © предоставлено компанией iBoto

Некоторые разновидности роботов-пылесосов умеют мыть кафель и другие вертикальные поверхности, включая окна. В качестве примера приведем успевшую зарекомендовать себя модель iBoto Win 289, она специализируется на очистке стекол.

Почему важна форма

По своей форме роботы-пылесосы бывают круглыми и квадратными, высокими и низкими. Существует устойчивый миф, что квадратный робот лучше справляется с уборкой квартирных углов. Однако практика показывает, что форма пылесоса практически не влияет на качество уборки.

Очень важным фактором является высота робота-пылесоса. В идеале она должна быть примерно на сантиметр ниже кромки мебели. Тогда устройство будет самостоятельно убираться под диваном или шкафом. Лучше измерить все «щели» перед покупкой. Стоит помнить, что самые тонкие роботы — примерно 7-8 сантиметров.



Фото: © предоставлено компанией iBoto

Впрочем, высокие роботы также имеют достоинства — у них больше объем пылесборника. У разных устройств он колеблется от 0,3 до 1 литра. Для небольшой квартиры достаточным считается пылесборник объемом 0,5 литра. Маленькие пылесборники очень быстро забиваются, в результате гаджет теряет автономность.

Есть довольно редкий тип робота-пылесоса, который использует встроенный в базу накопитель мусора. При необходимости устройство сгружает туда содержимое пылесборника и продолжает работать в автоматическом режиме. Однако такие продвинутые возможности влетят покупателю в копеечку.

Зачем роботу навигация

В самых бюджетных устройствах для ориентации в пространстве используются датчики препятствий. Для смягчения контакта производители оснащают роботов мягкими бамперами, они гарантируют сохранность мебели. Как только такой пылесос сталкивается с преградой, он поворачивает и начинает двигаться в другом направлении.

Способ не самый эффективный, поэтому модели подороже обладают бесконтактными инфракрасными сенсорами. Они позволяют останавливаться заранее. Кроме этого, популярны интеллектуальные модели, которые выстраивают карту даже незнакомых помещений и сами прокладывают оптимальный маршрут уборки.

Фото: © предоставлено компанией iBoto

Среди дополнительных возможностей навигации — наличие гироскопа. В результате актуальное положение робота контролируется в постоянном режиме, что делает уборку более тщательной и повышает уровень чистоты. Например, обладателем такой технологии является iBoto Smart X610G Aqua.

Существуют разновидности роботов-пылесосов, снабженных инфракрасными датчиками перепада высоты. Они защищают устройства от падений с лестницы. Новейшие модели работают с популярными голосовыми помощниками и виртуальными ассистентами — Алисой и Алексой. Среди подобных интеллектуалов — робот-пылесос iBotoSmart C820W Aqua.

Стоит помнить, что для уборки площадей менее 70 квадратных метров можно выбирать робота с простой навигационной системой, которая работает на основе датчиков препятствий. Если устройству предстоит следить за порядком в большом доме, более оптимальным станет выбор более продвинутого робота-пылесоса.

Как робот работает



Для любителей контролировать действия робота-пылесоса есть вариант устройств с элементарным способом управления при помощи кнопок на корпусе либо на дистанционном пульте. Но у него существенный минус — владелец тем самым невольно принимает участие в уборке.

Для круглосуточной работы подходят модели с уровнем шума не более 36 дБ — их можно выпускать на уборку ночью. Если устройство громче, использовать его лучше только днем, чтобы не будить соседей. Впрочем, по сравнению с классическим пылесосом почти все роботы практически бесшумные.

Фото: © предоставлено компанией iBoto

Роботы-пылесосы с продвинутым программным обеспечением могут действовать самостоятельно хоть каждый день. Например, у модели iBoto Smart Х615GW Aqua через Wi-Fi настраивается нужный сценарий, после чего аппарат сам выстраивает карту уборки и выполняет задания в любое заданное время.

Фактически, при наличии интернета подобные роботы-пылесосы управляются из любой точки Земли. Он начнет свою работу автоматически после получения команды, при необходимости подзарядится на базе. Единственное условие для бесперебойной работы — вовремя освобождать пылесборник.

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