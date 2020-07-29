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Создана самая быстрая в мире зарядка для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Qualcomm представил скоростную зарядку для смартфонов Quick Charge 5, которая способна зарядить аккумулятор смартфона с нуля до 50% за пять минут.

Если уровень заряда составляет менее 50 процентов, то он будет увеличиваться примерно на 1% каждые шесть секунд, пишет издание ArsTechnica. Новый протокол является самым быстрым коммерческим решением для смартфонов.

Стандарт Quick Charge 5 по сравнению с предыдущим поколением на 70% эффективнее и позволяет достичь снижения температуры нагрева при зарядке примерно на десять градусов, отмечают его разработчики.

Планируется, что первые аппараты с поддержкой Quick Charge 5 должны появиться в продаже в третьем квартале 2020 года. Подчеркивается, что в перспективе стандарт можно будет использовать для зарядки любых устройств, поддерживающих протокол USB Power Delivery.

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