России предрекли победу в «гонке вакцин»

Россия станет первым государством в мире, которое одобрит вакцины от нового коронавируса, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Американцы были удивлены, когда услышали сигналы советского спутника. То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой», — цитирует Дмитриева американский телеканал CNN.

При этом Дмитриев подчеркнул, что для российских ученых главным было защитить людей, а не быть первыми. Ожидается, что первая вакцина от коронавирусной инфекции получит официальное одобрение уже 10 августа.

Сейчас вакцина проходит завершающий этап второй фазы клинических испытаний, по окончании которых будет решаться вопрос о ее государственной регистрации. Третья фаза будет проводиться не только в России, но и в ряде других стран.

Планируется, что до конца года в России выпустят более 30 миллионов доз вакцины. Однако на первом этапе ее будут применять избирательно — ее получат медицинские работники и уязвимые группы граждан. Массовая вакцинация должна стартовать в начале 2021 года.