Женщина обрызгалась духами и спасла себе жизнь

Британка случайно попала духами себе в глаз и на время лишилась зрения, после чего ей пришлось обратиться к врачу. Визит к медику помог ей своевременно обнаружить онкологическое заболевание.

Офтальмолог диагностировал у женщины меланому глаза, пишет издание Daily Mail. Это очень агрессивная раковая опухоль, 70% пациентов, страдающих от этого заболевания, умирают. Однако своевременная диагностика спасла жизнь британке.

Сразу после постановки диагноза женщине удалили глаз. Дальнейшее наблюдение показало, что она полностью излечилась от смертельно опасной формы рака. Британка вернулась к полноценной жизни.

Впрочем, через некоторое время у нее нашли онкологическое заболевание печени. При этом неясно, связаны ли эти случаи. Сейчас женщина ждет направления на терапию, соответствующие процедуры приостановлены из-за пандемии коронавируса.