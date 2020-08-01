Россия открыла границу с Абхазией

Россия открывает границу с Абхазией, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

С 1 августа россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

Ожидается, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не ранее чем за три дня до прибытия в страну.

Медицинские документы будут спрашивать у россиян при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения. Отмечается, что при обратном перелете справка не потребуется.

С 1 августа России возобновила международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Пока полеты разрешены только в Турцию, Великобританию и Танзанию.