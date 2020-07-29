S.T.A.L.K.E.R. 2 получит невероятную графику

Игроки смогут запускать S.T.A.L.K.E.R. 2 в разрешении 4K и частотой кадров до 120 FPS. Кроме того, игра будет поддерживать функцию трассировки лучей, соответствующая информация появилась на сайте Xbox.

Отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается с учетом уникальных возможностей нового поколения игровых консолей Xbox. Ранее студия GSC Game World показала трейлер игры на презентации Xbox Games Showcase.

<br>

S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица, сюжет которого косвенно основан на знаменитом произведении братьев Стругацких. В романе «Сталкер» смертельно опасная зона появляется после посещения Земли пришельцами, тогда как в игре она возникает после катастрофы в Чернобыле.

Планируется, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году. Изначально игра могла выйти еще в 2012 году, однако ее разработка несколько раз откладывалась.