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Онищенко сравнил заразность гриппа и коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Коронавирус нельзя считать заразнее обычного гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Сказать, что это очень контагиозная инфекция, нельзя, потому что счет идет всего лишь на десятки миллионов, а не на сотни миллионов», — сказал Онищенко на специальной онлайн-конференции.

Специалист отметил, что в случае пандемии гриппа счет заболевших шел бы на сотни миллионов. «Гриппом заболевают сотни миллионов, 900 миллионов один раз у нас было за последние десять лет», — уточнил Онищенко.

Согласно данным Роспотребнадзора, в мире на 29 июля коронавирусной инфекцией заразились 16 миллионов 682 тысячи человек, умерли более 659 тысяч. В России официальное число заболевших достигло 828 тысяч.

Тема: Распространение коронавируса
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