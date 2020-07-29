Сибирские ученые создали перспективный материал для сенсоров

Международный коллектив ученых создал гибридные наноструктуры из магнитных наночастиц и серебра, на их основе можно будет создавать сенсоры, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Ученые из Красноярска Москвы и Тайваня создали гибридные кристаллические наноструктуры из магнитных наночастиц и серебра. В зависимости от изменения концентрации серебра, меняется форма наночастиц и увеличивается их намагниченность.

«Присоединение серебра к наночастицам позволит расширить область их применения. За счет благородного металла наноструктуры могут иметь антибактериальные свойства, высокую каталитическую активность, которая позволяет создавать на их основе сенсоры и датчики для обнаружения органических загрязнений», – рассказала главный научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, один из соавторов работы Ирина Эдельман.

Наночастицы используют в различных областях промышленности. Из них изготавливают аноды для магнитно-ионных аккумуляторов, легкие микроволновые материалы или элементы суперконденсаторов. Перспективное применение связано с адресной доставкой лекарств или лечением различных заболеваний методом магнитной гипотермии.