НАВЕРХ

Сибирские ученые создали перспективный материал для сенсоров

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Фото: © Пресс-служба OCSiAl

Международный коллектив ученых создал гибридные наноструктуры из магнитных наночастиц и серебра, на их основе можно будет создавать сенсоры, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Ученые из Красноярска Москвы и Тайваня создали гибридные кристаллические наноструктуры из магнитных наночастиц и серебра. В зависимости от изменения концентрации серебра, меняется форма наночастиц и увеличивается их намагниченность.

«Присоединение серебра к наночастицам позволит расширить область их применения. За счет благородного металла наноструктуры могут иметь антибактериальные свойства, высокую каталитическую активность, которая позволяет создавать на их основе сенсоры и датчики для обнаружения органических загрязнений», – рассказала главный научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, один из соавторов работы Ирина Эдельман.

Наночастицы используют в различных областях промышленности. Из них изготавливают аноды для магнитно-ионных аккумуляторов, легкие микроволновые материалы или элементы суперконденсаторов. Перспективное применение связано с адресной доставкой лекарств или лечением различных заболеваний методом магнитной гипотермии.

Еще по теме
Биологи «воскресили» живших 100 миллионов лет назад микробов
Ученый из Польши спрогнозировал климатическое будущее Сибири
Два новых вида растений нашли в Красноярском крае
Летучих мышей в Сибири проверят на коронавирус
смотреть все
Красноярск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Доставка зарубежных онлайн-заказов сократится до одного дня
•
Онищенко сравнил заразность гриппа и коронавируса
•
Алкозамки появятся в российских автомобилях
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Автовладелец выстрелил в ребенка за игру на внедорожнике
Сибирь 29.07.2020 17:38
Сибирские ученые создали перспективный материал для сенсоров
Сибирь 29.07.2020 16:51
Жители 150 сёл в Приангарье получили доступ к Wi-Fi
Сибирь 29.07.2020 16:14
Агрессивного медведя застрелили в дачном поселке в Красноярском крае
Сибирь 29.07.2020 15:28
Самое популярное
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
4789
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
3209
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
3203
Назван новый способ лишить водителя выплат по ОСАГО
3113
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Доставка зарубежных онлайн-заказов сократится до одного дня
•
Онищенко сравнил заразность гриппа и коронавируса
•
Алкозамки появятся в российских автомобилях
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Китай свернул закупки российского газа
32
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
23
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
19
Чиновников и артистов наградят за Конституцию
19
Бронетранспортер утонул в Керченском проливе
18