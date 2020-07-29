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Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП, сообщил журналистам адвокат потерпевших по делу Александр Добровинский. По его словам, отказ Ефремова зафиксирован в материалах уголовного дела.

«Сначала признавал, а потом отказался», — уточнил Добровинский, который также отметил, что сторона потерпевших не получала официальных извинений актера или предложений о компенсации.

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста перенесено на 30 июля. Оно отложено из-за неявки адвоката Ефремова. Согласно законодательству, предварительное слушание проходит в закрытом режиме.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ефремов стал фигурантом уголовного дела о пьяном ДТП с летальным исходом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

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Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

nicollaich

Нашим олигархам нащёлкали пребольно по носу.