Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП, сообщил журналистам адвокат потерпевших по делу Александр Добровинский. По его словам, отказ Ефремова зафиксирован в материалах уголовного дела.

«Сначала признавал, а потом отказался», — уточнил Добровинский, который также отметил, что сторона потерпевших не получала официальных извинений актера или предложений о компенсации.

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста перенесено на 30 июля. Оно отложено из-за неявки адвоката Ефремова. Согласно законодательству, предварительное слушание проходит в закрытом режиме.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ефремов стал фигурантом уголовного дела о пьяном ДТП с летальным исходом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.