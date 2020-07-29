Медведева рассказала о несчастной первой любви

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась в Instagram, что показательный номер «Experience» в сезоне-2018/19 был посвящен ее первым отношениям, которые завершились неудачно.

«"Experience" был о моих первых отношениях. О боли, когда твой самый любимый человек покидает тебя в самое худшее время твоей жизни, и ты понимаешь, что все это была просто игра, чтобы заставить его чувствовать себя лучше», — написала Медведева во втором аккаунте medoart2020.

Она рассказала, что у номера были разные концовки. «Это зависело от состояния наших отношений. Но последняя была грустной», — добавила она.

Медведевой 20 лет, о ее личной жизни известно очень мало. В 2018 году СМИ писали о ее отношениях с болгарским певцом Кристианом Костовым, который участвовал в «Евровидении».