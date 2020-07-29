Агрессивного медведя застрелили в дачном поселке в Красноярском крае

Медведь с весны терроризировал дачников кооператива «Звезда» Кежемского района Красноярского края, охотники его застрелили, сообщает министерство природных ресурсов края.

Медведь неоднократно выходил к людям, вел себя агрессивно и представлял угрозу жизни и здоровью населения. Было решено отстрелить опасного хищника.

Первые сообщения о выходе медведя на территорию дачного поселка появились еще в конце мая. Для немедленного реагирования в случае повторного появления хищника организовали дежурную группу. В нее вошли охотники под руководством государственного инспектора по Ангарской группе районов Владимира Анучина.

На днях животное вновь появилось на дачных участках. Медведя немедленно отстрелили.