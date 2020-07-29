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Российские водители предпочли серебристые и белые авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Машины серого, белого и черного цвета наиболее популярны в России. Одна из причин — на серебристых авто меньше видна грязь, сообщил аналитик автомобильного портала «Дром» Игорь Олейников.

Машин серого цвета в России — 30%, белого — 23%, черного 18%, синего — 10%, красного — 6,5%, зеленого — 4,5%, желтого — 4%, коричневого — 3%, свидетельствуют данные «Дрома». По сравнению с аналогичным исследованием 2016 года красных автомобилей стало почти в два раза больше — 6,5% против 3,7%. Лидеры остались прежними.

Больше всего черных автомобилей ездит на Чукотке, в Чеченской республике и Ингушетии. Предпочтение белому отдают в Ставропольском крае и Амурской области. Чаще, чем в среднем по стране, синие и голубые транспортные средства встречаются в Калининградской области, а яркие красные машины — в Новгородской области.

«Выбор автомобилистов в пользу серых и серебристых оттенков очевиден. Эти цвета не имеют гендерной принадлежности, в отличие, например, от розового, и при продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, без отдельных затрат на покраску детали», — объяснил аналитик портала.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

nicollaich

Нашим олигархам нащёлкали пребольно по носу.