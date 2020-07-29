Выборы губернатора Приангарья продлятся три дня

Выборы губернатора Иркутской области продлятся в течение трех дней — 11,12 сентября и в единый день голосования — 13 сентября, сообщила пресс-служба облизбиркома.

Избирком Иркутской области на прошедшем во вторник совещании принял решение о трехдневных выборах губернатора Иркутской области. Участковые и территориальные комиссии будут работать 11 и 12 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Восемь пунктов будут работать на приема заявлений от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. Подать подобное заявление заявления можно будет до 8 сентября включительно в теризбиркоме, МФЦ, на портале «Госуслуги» или в участковой комиссии.

#Россия Кремль решил провести трехдневные выборы в сентябре

Кроме того, избирательная комиссия области утвердила сроки проведения досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях. С 23 августа по 6 сентября «досрочка» пройдет на 37 избирательных участках в девяти районах области.

Голосование отдельных групп избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях проведут с 29 августа по 7 сентября. Добираться до этих территорий будут авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости.

Владимир Путин в декабре принял отставку губернатора области Сергея Левченко, члена КПРФ. И.о. главы региона назначили замминистра МЧС Игоря Кобзева.

Согласно информации Избиркома, кандидатуру на участие в выборах подали 17 человек. В том числе и.о губернатора Кобзев, депутат Госдумы РФ от КПРФ Михаил Щапов, член ЛДПР Андрей Духовников, мэр Бодайбо Евгений Юмашев и другие.