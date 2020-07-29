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Опубликован календарь чемпионата России по футболу на сезон-2020/21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РПЛ

Матчи первого тура чемпионата России по футболу в новом сезоне пройдут с 8 по 11 августа, заключительного — 16 мая 2021 года, сообщается на сайте Тинькофф-РПЛ.

Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала полный календарь на сезон-2020/21.

Сезон 2020/21 проходит в сжатые сроки из-за позднего начала и необходимости завершить его в середине мая для подготовки к Евро 2020. 16 мая — оптимальная дата окончания чемпионата для подготовки игроков сборной России к Евро 2020: тренировочный план национальной команды рассчитан как раз на три недели.

Детализированный календарь будет опубликован в несколько этапов: с 1-го по 6-й тур – в ближайшие дни. С 7-го по 10-й – после жеребьевки квалификации еврокубков, до 19-го тура – после жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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