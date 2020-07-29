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Американские СМИ нашли в норильской аварии угрозу планам Кремля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Норникель»

Разлив нефтепродуктов Норильске угрожает планам Кремля по освоению Арктики, сообщил директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей. Причиной могла стать разрушающаяся вечная мерзлота.

«Разлив стал сигналом для политического руководства России о том, что Арктика — не просто пирог… Условия очень суровые, и это очень дорого… Но это очень политическая и национальная история гордости, где Арктика признана личной историей президента Путина», — сказал Washington Post Чупров.

Документ об «Основах государственной политики в Арктике до 2035 года», подписанный Путиным, был выражением основополагающей философии Москвы: Россия чувствует последствия изменения климата, но, возможно, она могла бы использовать ее в своих интересах. Одной из целей является использование Северного морского пути для экспорта нефти и газа.

Разлив в Норильске должен стать тревожным сигналом для политических лидеров в России и других арктических стран о последствиях оттаивания вечной мерзлоты, заявил исследователь климата из Университета Аляски в Фэрбенксе Владимир Романовский.

Согласно его исследованию 2018 года, почти 50% нефтяных и газовых месторождений в российской Арктике расположена в районах, где оттепель в вечной мерзлоте может серьезно повредить инфраструктуру к 2050 году. Теперь Романовский считает, что результаты исследования могли быть слишком консервативными.

Чупров сказал, что стоимость планов развития Арктики может быть слишком дорогим для правительства. «Все эти идеи, отраженные во всех этих (кремлевских) документах, не осуществимы», — сказал он.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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