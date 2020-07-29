Жителям Забайкалья разрешили многолюдные свадьбы

Молодожены Забайкалья со среды могут приглашать в ЗАГС на регистрацию друзей и родственников. Губернатор края Александр Осипов подписал соответствующее постановление, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Теперь молодожены могут приходить в органы ЗАГС не только вдвоем, но и разделить эту радость с родителями, друзьями, гостями. Тем не менее, я прошу пожилых людей не пренебрегать масочным режимом», — сообщила руководитель краевого Департамента ЗАГС Ольга Корягина.

В среду в Забайкалье начался третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. К работе приступили все сферы: заведения общепита, гостиницы, бассейны, кинотеатры, а также детские сады, аттракционы.

Но собрания, где присутствуют более 50 человек, а также массовые культурные и спортивные мероприятия, запрещены. По-прежнему требуется соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.