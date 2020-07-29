Биологи «воскресили» живших 100 миллионов лет назад микробов

Американские и японские биологи успешно оживили споры микробов возрастом около 101,5 миллиона лет назад в Тихом океане.

Ученые собрали древние образцы отложений в юго-восточной части Тихого океана — это область с наименьшим количеством питательных веществ для живых существ. Исследователям понадобилось 10 лет, чтобы «оживить» споры бактерий, которые были в слоях. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

Биологи использовали различные питательные вещества, помеченные атомами тяжелых изотопов углерода и азота. За счет этого исследователи следили за круговоротом этих частиц с помощью масс-спектрометров. Бактерии из всех образцов пород успешно ожили и начали поглощать помеченные питательные вещества.

«Сначала я был настроен скептически, но мы обнаружили, что до 99,1% микробов в слоях, отложившихся 101,5 миллиона лет назад, были вполне еще живы», — цитирует EurekAlert микробиолога из исследовательского института JAMSTEC Юки Мороно.

Первые наблюдения за «воскресшими» микробами показывают, что у них довольно низкая скорость обмена веществ. Они размножаются примерно в семь-восемь раз медленнее, чем это делают другие микробы, которые живут у поверхности дна океана на аналогичной глубине. При этом они предпочитали использовать не новые источники сахаров и прочих питательных веществ, а те соединения, которые присутствовали в тех породах, откуда были извлечены их споры.

Изучение ДНК древних микробов и их сравнение с современными поможет ученым понять, как проходила эволюция бактерий.