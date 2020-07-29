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Иркутянин год воровал инструменты с авиационного завода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © blickpixel / Pixabay License

Сотрудник Иркутского авиазавода в течение года воровал инструменты из цеха и пытался их продать через объявления в интернете, но безуспешно, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска.

Суд установил, что однажды мужчина решил украсть инструменты из помещения инструментально-раздаточной цеха Иркутского авиазавода (филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»).

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Вечером того же дня, после окончания смены, он тайком проник в помещение цеха, приподняв и сдвинув входную дверь и украл первую «партию» дорогостоящих инструментов. 

В дальнейшем он это делал систематически. За год он вынес инструменты на общую сумму боле 1,5 миллиона рублей.

Все похищенное хранилось у него в квартире. Мужчина пытался сбыть инструменты по объявлениям в интернете. Но желающих приобрести товар так и не нашлось.

В итоге его поймали и возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно.

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