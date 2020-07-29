Сериал о поисках вакцины против COVID-19 снимут для HBO

Сериал о поисках вакцины против COVID-19 планируется снять для канала HBO, сюжет будет основан на научно-популярной книге журналиста Брендана Боррела «The first shot», описывающей глобальную гонку за разработку вакцины.

Новым проектом займется обладатель «Оскора» Адам Маккей, он выступит в качестве продюсера сериала. Лента будет сниматься для телесети HBO. В его создании также примет участие продюсерская компания Hyperobject Industries, сообщает Deadline.

Кто станет режиссером проекта и исполнит в нем главные роли пока не сообщалось.