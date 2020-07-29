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Алкозамки появятся в российских автомобилях

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Алкозамки, блокирующие зажигание при выявлении алкоголя в выдохе, планируют массово внедрить в России. Установка устройства, которое, по мнению экспертов, часто ошибается, поднимет цены на автомобили.

До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря проработают вопрос «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели», приводит «Коммерсантъ» выдержки из протокола совещания в Минпромторге.

Цены на алкозамки производителей варьируются от 25 до 120 тысяч рублей. В России готовое устройство есть только у компании «Мета» — за 79 тысяч рублей. В инструкции к прибору отмечается, что на результат может повлиять использование жидкости для полости рта, духов или лосьона после бритья, а также наличие паров омывателя стекла в салоне машины.

Источник «Ъ» на авторынке описал возможные ошибки алкотестера. Во-первых, на прибор может подышать не водитель. Во-вторых, в авто может находиться пассажир в состоянии алкогольного опьянения, и при замере паров в салоне может сработать система блокировки. 

«Если алкозамки будут ставить за счет автопроизводителей, это приведет к росту цен на машины. Почему водитель, который вообще не пьет, должен платить сверху за алкозамок?» — прокомментировал инициативу первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Алкозамки начали применять в Швеции еще в конце 1990-х годов. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими устройствами.

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