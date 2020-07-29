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Фото Байкала из космоса появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Российский космонавт Иван Вагнер поделился фотографией Байкала, сделанной с МКС. Озеро настолько велико, что не попадает ни в один кадр, сделанный даже с высоты полета международной космической станции, сообщил он на своей странице в Instagram.

«Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре – Малый исследовательский модуль, который еще называется "Рассвет", поэтому на фото "Рассвет" пролетает над Байкалом на рассвете», — объяснил космонавт.

Фото: © Instagram.com/ivan_mks63

Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его глубина составляет 1,6 тысячи метров, и самое крупное озеро на планете по запасам пресной воды. Озеро со всех сторон окружено горными хребтами и сопками, что дает ему свое очарование.

«Байкал настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полета МКС, только издалека и в боковой иллюминатор. Тот, кто однажды побывал на Байкале, всегда будет вспоминать эти места с восторгом», — резюмировал Вагнер.

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