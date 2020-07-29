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«Почта России» разработала способ доставки зарубежных посылок за день

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новая схема трансграничной торговли позволит значительно сократить сроки доставки зарубежных онлайн-заказов по России, сообщил глава «Почты России» Михаил Акимов на совещании в правительстве.

«Почта России» предлагает использовать таможенные склады для доставки интернет-покупок из-за границы. На таких складах действует особый режим, предполагающий хранение зарубежных товаров в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС. Сейчас такая доставка возможна только в B2B сегменте. Если на складах разрешат размещать товары, предназначенные для частных лиц, то зарубежные продавцы смогут создать запас, в результате время доставки значительно сократится.

По словам гендиректора «Почты России», доставка для Центральной России в таких условиях может составить один-два дня. Тестирование схемы, если ее одобрит руководство страны, готовы начать в феврале. Пилотными регионами станут Московская область и Новосибирск.

Сроки резко сократятся — до одного дня, подтвердил ТАСС глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Сейчас же доставка составляет 2-3 недели.

«Здесь уже будет ответственность за безопасность товаров, упрощенная сертификация, потребителя будет защищать наше законодательство, потому что товар будет находиться на территории РФ», — отметил он.

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