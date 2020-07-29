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Алтайского боксера обвинили в убийстве по неосторожности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © LubomirKasl / Pixabay License

Боксера в Алтайском крае арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности, когда спортсмен с одного удара убил заступившегося за инвалида мужчину, сообщила жена погибшего на своей странице в Instagram.

По данным краевого СУ СК России, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города Барнаула произошла драка, где участвовали несколько жителей столицы. В ходе драки 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью.

По словам жены погибшего Светланы Рохловой, в драке участвовала кикбоксер Лилия Ворогушина и боксер Михаил Старцев. Именно он, по мнению женщины, нанес смертельный удар ее мужу. Она также рассказала, что потасовка, действительно, произошла возле одного из развлекательных заведений города.

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Семейная пара проводила там время. Они заметили, как пьяные «спортсмены» избивали инвалида с тростью. Тогда муж Светланы решил заступиться за парня. «Паша мои пришел на помощь парню. Хотел разнять. Но Ворогушина — мастер спорта по кикбоксингу со своеи подругои начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносныи удар... и мгновенная смерть!» — написала женщина в Instagram.

Старцев задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент прокомментировал губернатор края Виктор Томенко. Он сообщил, что в соцсетях ему «потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины».

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Мне в Инстаграм потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле прямо на улице на глазах у жены, у десятков прохожих. Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость. Преступление получило серьёзный общественный резонанс. Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

Федерация бокса Алтайского края выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Но также подчеркнули в социальной сети, что люди, принимавшие участие в драке не являются членами Федерации бокса Алтайского края. 

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