Алтайского боксера обвинили в убийстве по неосторожности

Боксера в Алтайском крае арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности, когда спортсмен с одного удара убил заступившегося за инвалида мужчину, сообщила жена погибшего на своей странице в Instagram.

По данным краевого СУ СК России, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города Барнаула произошла драка, где участвовали несколько жителей столицы. В ходе драки 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью.

По словам жены погибшего Светланы Рохловой, в драке участвовала кикбоксер Лилия Ворогушина и боксер Михаил Старцев. Именно он, по мнению женщины, нанес смертельный удар ее мужу. Она также рассказала, что потасовка, действительно, произошла возле одного из развлекательных заведений города.

Семейная пара проводила там время. Они заметили, как пьяные «спортсмены» избивали инвалида с тростью. Тогда муж Светланы решил заступиться за парня. «Паша мои пришел на помощь парню. Хотел разнять. Но Ворогушина — мастер спорта по кикбоксингу со своеи подругои начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносныи удар... и мгновенная смерть!» — написала женщина в Instagram.

Старцев задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент прокомментировал губернатор края Виктор Томенко. Он сообщил, что в соцсетях ему «потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины».

Федерация бокса Алтайского края выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Но также подчеркнули в социальной сети, что люди, принимавшие участие в драке не являются членами Федерации бокса Алтайского края.