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Пенсионерка в Новосибирске захватила эвакуатор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/act54

Пенсионерка в Новосибирске пыталась остановить эвакуатор, который забирал ее автомобиль на штрафстоянку, ей грозит штраф или арест на 15 суток.

Пенсионерка на углу улиц Советская и Писарева в Новосибирске оставила автомобиль на тротуаре. Когда эвакуатор погрузил иномарку на платформу хозяйка машины попыталась его остановить.

«Автомобиль был погружен на эвакуатор, в это время появилась владелица транспортного средства. Она оказала неповиновение сотрудникам полиции и была доставлена в отдел», – сообщила журналистам инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

Жительнице Новосибирска грозит денежный штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток.

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