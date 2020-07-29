Пенсионерка в Новосибирске захватила эвакуатор

Пенсионерка в Новосибирске пыталась остановить эвакуатор, который забирал ее автомобиль на штрафстоянку, ей грозит штраф или арест на 15 суток.

Пенсионерка на углу улиц Советская и Писарева в Новосибирске оставила автомобиль на тротуаре. Когда эвакуатор погрузил иномарку на платформу хозяйка машины попыталась его остановить.

«Автомобиль был погружен на эвакуатор, в это время появилась владелица транспортного средства. Она оказала неповиновение сотрудникам полиции и была доставлена в отдел», – сообщила журналистам инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

Жительнице Новосибирска грозит денежный штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток.