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Фитнес-клубы и бассейны и открылись в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Спортивные организации открылись в Томской области со вторника, 28 июля, но работать они могут в соответствии с установленными рекомендациями и санитарными требованиями, сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Знаю, как все скучали по тренировкам, пока спортивные залы и бассейны были закрыты, но эпидобстановка позволила открыть их только сейчас. Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, это главное условие для работы», — процитировала пресс-служба губернатора региона Сергея Жвачкина.

Возобновить работу смогут открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны не менее 25-ти метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров.

У всех посетителей должна измеряться температура. Разрешены уличные тренировки в группах, но запрещены занятия контактными видами спорта. Также в спортзалы не допустят детей до 14 лет и людей старше 65-ти лет.

При этом в помещениях ограничивается одновременное присутствие занимающихся из расчета один человек на 15 квадратных метров. В залах и бассейнах должно быть обеспечено наличие душевых и туалетных комнат, мыла, бумажных полотенец, дезинфекционных средств, проточной воды в свободном доступе. В помещениях обязательна социальная дистанция в 1,5 метра. 

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