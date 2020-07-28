Чиновников и артистов наградят за Конституцию

Президент Владимир Путин наградит граждан, которые участвовали в подготовке, проведении и информировании о голосовании по Конституции.

В список награжденных граждан войдут чиновники, общественные деятели и артисты, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что участников подготовки поправок к Конституции могут представить к наградам.

Песков напомнил, что над поправками работали представители разных профессий, и это стало залогом широкого вовлечения людей в процесс. «Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени», — сказал представитель Кремля.

В качестве наград могут рассматриваться вручение орденов, медалей, благодарностей и почетных грамот президента. Традиционно между составлением списков, подписанием документов и награждением проходит несколько месяцев, поэтому церемония может состояться в конце года.