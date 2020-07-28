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Женщина сфотографировала на пляже загадочных существ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tony Wills / CC BY-SA 3.0

Австралийка нашла на побережье существ, которые были похожи на необычные яйца, после чего опубликовала фотографии загадочных существ в Facebook.

Женщина сделала целую серию снимков, на которых были запечатлены различные растения и животные, которых вынесло на берег волнами. Некоторые из созданий вызвали у нее недоумение, пишет портал Yahoo News.

Так, одно из странных живых существ было темно-красного цвета. Некоторые подписчики предположили, что это могут быть яйца или даже плацента дельфина. Однако позднее специалисты пояснили, что на фото — странствующая актиния.

Фото: Tony Wills / CC BY-SA 3.0

Актинии, или морские анемоны, — отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов, которые лишены минерального скелета. Большинство актиний — сидячие организмы, обитающие на твердом морском грунте, на сушу они попадают после штормов.

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