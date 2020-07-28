Курс евро превысил 85 рублей

Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже во вторник, курс европейской валюты впервые со 2 апреля превысил 85 рублей, а доллар торгуется выше 72 рублей.

Курс евро днем во вторник прибавил 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар также подорожал на 92,25 копейки к уровню предыдущего закрытия, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики полагают, что давление на рубль оказывают завершение пика налоговых выплат июля и спрос на валютную ликвидность со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний. Кроме этого, инвесторы потеряли интерес к рисковым активам.

Также эксперты уверены, что рубль негативно реагирует на возможную публикацию в ближайшее время завершающей части доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США.