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Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Маркин / CC BY-SA 2.0
Самолет Ан-2 вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии в воскресенье 19 июля. На борту находились шесть человек. Через шесть часов после вылета наземная служба доложит — экипаж не выходит на связь. С этого момента их будут искать с воздуха и с земли. Но бесполезно. Больше 10 дней непрерывного поиска не дали результата.

По данным республиканского МЧС, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии вечером воскресенья в 19.25 по местному времени (14.25 мск). Точный маршрут спасателям известен не был.

На борту находился командир самолета, пилот и четыре пассажира. Последние — пилоты других самолетов, они полетели с коллегами на облет вместе, чтобы осмотреть территорию, где в дальнейшем нужно было с воздуха обработать леса от тутового шелкопряда. 

Все находившиеся на борту — опытные специалисты. Представитель авиакомпании сообщил, что Ан-2 1984 года выпуска, находился в идеальном состоянии, а экипаж имеет большой опыт полетов. 

Командир экипажа – Виталий Мациевский, по словам его сына, имеет более 15 тысяч часов налета. Сам Мациевский много лет живет в Краснодарском крае, а работает в красноярской авиакомпании «Феникс». 

«Папе 46 лет, и он был самым молодым пилотом в этой компании. Я уверен, что что-то случилось с самолетом. Отец был на этой точке в Бурятии, он знает все опасные места. Он не тот человек, который будет не туда лезть. Ошибок папа не должен был совершить», — цитирует «МК в Бурятии» сына Мациевского Илью.

Тайга и молчание

Как только спасатели получили информацию об исчезновении самолета, на поиски борта из Иркутска вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро». Следом к поискам присоединился Ан-2 авиакомпания «Феникс». На следующий день к поиску присоединился вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» и Robinson R-66 .

Но все было бесполезно, час шел за часом, день за днем, а с воздуха не было видно ни следа пропавшего самолета. Внизу перед пилотами-поисковиками была только бескрайняя тайга и горы.

«Поиски проводятся на территории Бурятии и Иркутской области в горно-таежной, труднодоступной местности, проведение наземной операции осложняется», — сообщил заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС по Бурятии Андрей Боркин.

Фото: © Daniel Beilinson / CC BY-SA 2.0

Площадь обследованной территории за 7 дней составляла более 12 тысяч квадратных километров. Четыре борта (Ми-8, Ан-2, Robinson R-66 и Ан-26) совершили 38 вылетов. Но выйти на след не смогли. Не только с воздуха, но и на земле.

По неизвестной причине на пропавшем воздушном судне не сработал радиомаяк, по которому можно было определить координаты исчезнувшего самолета.

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«Радиомаяк обычно срабатывает при любой аварии. Сейчас же у нас нет ни данных радиомаяка, ни явных очевидцев. По этой причине мы пока не можем задействовать наземную поисково-спасательную группировку», — отметил специалист бурятской поисково-спасательной службы Игоря Задевалова.

В прошлом году, когда такое же судно потерпело авиакатастрофу, благодаря сработавшему радиомаяку экипаж эвакуировали в течение двух часов после падения самолета, добавил она. А здесь тишина. И мучительная неизвестность для родных и близких. После нескольких дней бесплодных поисков они забили тревогу в социальных сетях.

«Сколько смогут продержаться»?

Сестра командира экипажа Марина Казакова в воскресенье, 26 июля, разместила на своей странице в Instagram эмоциональный пост с призывом о помощи.

«Мы находимся в постоянном ожидании с надеждой на чудо. Самолет мог упасть в труднодоступных местах (тайге) и обнаружить его не удалось по сей день. На их поиски отправляли воздушные судна, но в той местности очень густой лес, поиски не увенчались успехом», — отметила Марина.

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Двумя днями ранее, по ее словам, на поиски пропавших отправляли группу охотников. Результатов это также не принесло. А еще женщина пожаловалась, что МЧС республики Бурятия не отправляет на поиски мобильные группы и дроны с тепловизорами, ссылаясь на то, что в приоритете на данный момент тушение лесных пожаров.

«А шесть человеческих жизней с каких пор потеряли ценность? Если они живы, то неизвестно, сколько они смогут там продержаться без еды и теплой одежды», — написала сестра командира экипажа.

Призрачная надежда

И крик о помощи услышали и откликнулись. В понедельник во второй половине дня, на поиски вышла группа из четырех человек. Это — два проводника из Тибельти Слюдянского района Иркутской области, очевидец падения самолета по имени Андрей и его брат. 

На поиски также вышел муж Казаковой и друг командира экипажа, сообщила на своей странице в Facebook общественница Дора Хамаганова. На место выехали представители компании «Zala aero group» из Новосибирска. 

Во вторник они прибыли в Тункинскую долину и начали поиск пропавшего самолета с помощью мощных беспилотников. Из Забайкальского края в ближайшее время должны перебросить большой дрон «Орлан».

Во вторник, на 11 день поисков у родных появилась призрачная надежда. В телеграм-каналах и СМИ появилась информация — в Иркутской области в тайге найдет самолет Ан-2. Впрочем, через несколько минут дали опровержение. 

Спасатели нашли Ан-2 в Иркутской области, который совершил жесткую посадку в прошлом году. Пропавший над Бурятией самолет буквально исчез. Поиски продолжаются, но на радарах и в рациях спасателей пока никаких следов.

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