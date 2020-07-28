Китай заблокировал статью Путина

Китайские власти заблокировали статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне на территории страны.

Перевод статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» российского лидера появился на китайской версии сайта Sputnik 20 июня. В тот же день он был заблокирован, свидетельствуют данные сервиса WebSitePulse.

Причины его блокировки для китайской аудитории остаются неизвестными. В 2018 году было заключено стратегическое партнерство между «МИА Россия Сегодня» и крупнейшим государственным медиахолдингом КНР

В рамках этого соглашения российские государственные СМИ регулярно публикуют китайские статьи с пропагандистским содержимым, тогда как КНР разрешает появления на внутреннем информационном пространстве «российской повестки».

Статья Путина стала ответом на принятую осенью прошлого года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В своей работе российский президент оценивает пакт Молотова-Риббентропа и присоединение стран Балтии к СССР.