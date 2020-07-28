Госдума поддержала обязательную регистрацию собак

Госдума разработает законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, сообщил замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.

«Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак бесплатно должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных. <…> Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать», — цитирует парламентария РИА Новости.

Изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Сейчас бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счет государства. По новой системе станет возможно штрафовать хозяев, выбрасывающих животных на улицу.

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется. Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях.