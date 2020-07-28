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Молния поразила пятерых футболисток, двух насмерть

Источник:
Sibnet.ru
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Две футболистки погибли, а еще три пострадали от удара молнии на стадионе в Мехико. ЧП произошло во время матча женской футбольной лиги.

Матч, проходивший в муниципалитете Тлауак мексиканской столицы, был остановлен из-за ливня. Пять девушек вернулись за оставленным на поле мячом, и в этот момент ударила молния, пишет издание Universal.

Пострадавших доставили в больницу но двух спортсменок спасти не удалось, они скончались. По информации издания, одна из них была несовершеннолетней.

Три футболистки получили ожоги второй степени. Их жизням ничего не угрожает.

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