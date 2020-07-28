Электронную базу могил создадут в Красноярске

Мэрия Красноярска потратит 14 миллионов рублей на создание электронной базы могил в городе, сообщается на официальном сайте администрации.

«Необходимость такой работы назрела давно. Подобные базы уже есть во многих городах страны. В Красноярске планируется создать электронную базу всех уже существующих захоронений. Сюда внесут данные с надгробий и надмогильных сооружений, с географической привязкой и фотоматериалами, а также данные архивных книг, которые будут оцифрованы», — говорится в сообщении.

Кроме базы данных должна быть создана и карта-схема городских кладбищ. На нее будут нанесены все основные объекты того или иного погоста.

Такая работа поможет выявить бесхозные или неучтенные захоронения, а также места не занятые могилами. Эти данные позволят рационально планировать территорию кладбищ, выявлять и учитывать потребность в дополнительных участках.

База данных и карта должны быть созданы на универсальных платформах, которые предусматривают, в том числе, возможность размещения сведений в открытом доступе. Инвентаризацию нужно будет провести на площади больше 413 гектаров. Столько сейчас занимают все десять городских кладбищ. Из бюджета города на эту работу выделено 14 миллионов рублей.