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Двух судимых кандидатов в мэры Черногорска зарегистрировали на выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два из пяти зарегистрированных на выборы мэра Черногорска кандидата имеют снятую и погашенную судимость, сообщается в документах избиркома Хакасии.

На выборы мэра Черногорска заявились 16 кандидатов, из них уже пять были зарегистрированы. Это действующий глава города Василий Белоногов («Единая Россия»), безработная Марина Сорокина («Коммунисты России»), замдиректора аптечной сети Анастасия Филиппова («Патриоты России») замдиректора ООО «Проект» Олег Пустошилов (самовыдвиженец) и безработный Константин Харисов (ЛДПР).

Пустошилов, по данным избиркома Хакасии, был судим за превышение должных полномочий, его судимость была снята в 2008 году. Харисов был судим за грабеж, его судимость погашена в 1991 году. По закону, они оба могут быть избраны.

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