Рестораторы попросили Травникова открыть залы

Руководители более 100 заведений общепита в Новосибирске направили губернатору Андрею Травникову обращение с просьбой открыть залы, сообщил на странице в Instagram совладелец бара The Rooks и Jawsspot Игорь Каменев.

«Вместе с огромным количеством заведений и коллег (более 100 заведений индустрии), отправили письмо господину Травникову с просьбой открыть наконец залы: в письме мы подробно описали почему это нужно сделать именно сейчас, и, как мы будем соблюдать меры безопасности», — написал Каменев.

По его словам, открытие залов общепита во многих регионах страны никак не повлияло на количество заболеваний, а вот экономику внутри индустрии существенно поправило.





«Как я люблю повторять уже пять месяцев: нет работы, нет денег, нет лекарств и средств на походы к врачам — все наши сотрудники оказываются под ударом не только ковида, но и любой болезни», — написал он.



Летние веранды и кафе открылись в Новосибирске 6 июля после обращений рестораторов. Летники сразу оказались востребованы у горожан.

Рестораторы уверены, что летние кафе не способны исправить финансовое положение заведений, ситуация грозит им разорением.