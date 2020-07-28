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Липницкая показала новорожденную дочь

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014, фигуристка Юлия Липницкая опубликовала в Instagram фотографию дочери, которой исполнился месяц.

«Каталина. Нам сегодня месяц», — подписала Липницкая снимок в закрытом профиле. Фото переопубликовал пользователь teamllipnitskaya.

Фигуристка в середине июня подтвердила слухи о беременности. Она сообщила, что должна была рассказать об этом событии в эфире одного из каналов, но информация появилась в соцсетях.

22-летняя Липницкая — самая юная олимпийская чемпионка, она выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в возрасте 15 лет и 249 дней. Также россиянка побеждала на чемпионате Европы и брала серебро чемпионата мира. Завершила профессиональную карьеру в 2017 году.

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