Всех пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в акции против расизма

Каждый пилот «Формулы-1» будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при в Великобритании.
Для акции будет выделено специальное время в расписании. Все гонщики будут обязаны собраться вместе и надеть специальные футболки с надписью «Покончим с расизмом» (End racism), сообщает BBC со ссылкой на организаторов Гран-при.
Пилотам оставили право решить — вставать ли им на одно колено или нет. Антирасистские акции на «Формуле-1» провели на Гран-при Австрии и Штирии, но мероприятие на Гран-при Венгрии получилось скомканным.
Пилотам пришлось бежать, чтобы успеть на акцию, а официальный телевещатель невнятно ее показал, что вызвало критику шестикратного чемпиона мира, пилота Mersedes Льюиса Хэмилтона.
Гран-при Великобритании пройдет с 31 июля по 2 августа в Сильверстоуне.
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